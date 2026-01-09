Amor à Prova: Cris surpreende Sara com um pedido de casamento a rigor

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) e Nelson (Fernando Rodrigues) perguntam por Cris (José Condessa). Sara mostra a mensagem que Cris lhe enviou, a dizer que precisa de falar com ela porque acha que cometeu um erro e pergunta o que ele quer dizer com aquilo. Nelson ameaça bater em Cris, caso a história do casamento tenha sido a gozar com Sara. Sara entra no pátio esbaforida e fica em choque com o que vê. Cris está vestido a rigor e preparou o espaço para fazer um pedido de casamento como deve ser. Sara emociona-se. Os familiares aparecem e aplaudem. São é a única que não gosta muito da ideia. André (Lucas Dutra) dá pela falta de Bruno (João Arrais) e São diz que deve acreditar tanto naquilo como ela.