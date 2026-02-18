Amor à Prova

Amor à Prova- David apanha Amália e Carlos em flagrante: «Estou a interromper?»

  • Ontem às 23:02
Amor à Prova- David apanha Amália e Carlos em flagrante: «Estou a interromper?» - TVI
Em «Amor à Prova», Luz (Alexandra Lencastre) conversa com Simone (Susana Arrais) e Melanie (Beatriz Costa) e pergunta há quanto tempo se conhecem. Carlos (Rodrigo Trindade) vai buscar o seu pedido e fica surpreendido por ver Amália (Ana Guiomar) a trabalhar. Esta também não esperava vê-lo com Simone e Luz e ele insiste que há algo de podre no reino da construtora. David (Diogo Amaral) chega e pergunta se está a interromper alguma coisa.

