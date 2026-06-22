Amor à Prova: David aparece com Afonso e deixa Amália 'entalada'

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) tenta convencer Tomás (João Jesus) de que tem mais possibilidades de conseguir a guarda de Nico (Salvador Biernat), se assumir um relacionamento com ela. David (Diogo Amaral) aparece e diz ter boas notícias, não sabe é se são boas para toda a gente. Amália (Ana Guiomar) fica em pânico ao ver Afonso. Tomás pergunta a David onde o encontrou e David pergunta a Amália se quer ser ela a contar.