Amor à Prova: David pede explicações a Amália sobre ser amante de Carlos, não estar grávida e o aborto

Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) já ouviu Filomena e lamenta que tenha descoberto que o filho é viciado em apostas, mas infelizmente não a pode ajudar. Amália (Ana Guiomar) sugere que Filomena fique ali em casa, mas David não acha boa ideia, até porque têm muitos assuntos para resolver. David pergunta a Amália se quer falar sobre a falsa gravidez, sobre ser amante de Carlos (Rodrigo Trindade) ou o aborto.