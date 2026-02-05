Amor à Prova: David só vê uma forma de Afonso não correr perigo

Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) diz que está a fazer os possíveis para que o transplante de Nico (Salvador Biernat) aconteça o mais rápido possível, mas também está preocupado com o estado de saúde de Afonso (Guilherme Filipe). Tomás (João Jesus) aparece com o pai e conta a David o que se passou no kartódromo. David revela o que sabe sobre o estado de saúde de Afonso e acha que ele devia usar uma pulseira com GPS.