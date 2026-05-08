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Amor à Prova

Amor à Prova- David surpreende Sara: «É a última hipótese que eu te dou»

  • Há 3h e 22min
Amor à Prova- David surpreende Sara: «É a última hipótese que eu te dou» - TVI
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Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) pergunta a David (Diogo Amaral) se já decidiu o seu futuro na clínica. David afirma que se Sara estivesse no seu lugar, despedia-a, mas ele decidiu dar-lhe mais uma oportunidade. Sara pergunta a David se continua desconfiado da gravidez de Amália (Ana Guiomar). Ele afirma que sim e que já não a reconhece. Sara sai do gabinete ao telemóvel com Cris e cruza-se com João. 

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