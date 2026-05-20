Amor à Prova- Decisão de Cris gera controvérsia: «Esse caminho não lhe dá a guarda do seu filho»

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) entrega uma pasta com documentos a Domingos (João Lagarto) e diz que não o pode acompanhar à consulta, porque quer estar presente na reunião com o advogado, mas pediu a Nelson (Fernando Rodrigues) para ir com ele. Horácio chega e Cris (José Condessa) diz-lhe que decidiu apenas avançar com o pedido de revisão da sentença de adoção. São fica indignada e tenta intervir.