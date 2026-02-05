Amor à Prova: «Depois do transplante, vou contar ao Nico que ele é adotado»

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) prepara-se para sair de casa, quando Tomás (João Jesus) aparece. Ela surpreende-se, pois tinham combinado trocar de turno na clínica. Tomás diz que Nico (Salvador Biernat) está bem e quis passar um tempo com ela. Tomás refere que em breve, vão voltar a ter a vida que tinham. Alice diz que a vida nunca mais vai ser igual e decidiu que vai contar a verdade a Nico.