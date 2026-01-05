Amor à Prova

Amor à Prova: Diagnóstico de David sobre Nico deixa Amália desconfiada

  • TVI Novelas
  • Ontem às 21:55
Amor à Prova: Diagnóstico de David sobre Nico deixa Amália desconfiada - TVI
Em «Amor à Prova», estão todos ansiosos à espera de notícias sobre Nico (Salvador Biernat). Amália (Ana Guiomar) notou o tom acusatório de Alice (Mafalda Marafusta), por Tomás (João Jesus) ter organizado a festa no kartódromo e confronta Alice, mas ela nega que o tenha feito. David diz que o acidente não provocou danos, mas têm de fazer mais exames. Amália vai ter com David e tenta saber mais pormenores sobre Nico. Este diz que não pode dizer nada, nem mesmo à sua esposa. Amália compreende e finge que vai embora, mas fica por ali. Vê para que quarto David se dirige e quando ele sai, ela vai até lá e olha para Nico com uma expressão indecifrável. Não sabe bem o que fazer e acaba por fazer-lhe uma carícia. Depois perde o sorriso, diz que ele faz anos, mas quem teve uma prenda foram os pais dele, com problemas no ninho.

