Amor à Prova: Discussão acesa! Alice passa-se com Amália e diz-lhe as verdades

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) insiste em saber se se passou alguma coisa entre Alice e Cris (José Condessa). Alice (Mafalda Marafusta) desvia o assunto e diz que não percebe porque Amália está tão indignada com o divórcio dos pais, quando sempre culpou a mãe por ter casado quando engravidou. Alice acha que os pais têm o direito de se divorciar, se não estão felizes. Tomás (João Jesus) aparece e pergunta se está tudo bem.