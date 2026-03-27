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Amor à Prova

Amor à Prova: Discussão acesa! Alice passa-se com Amália e diz-lhe as verdades

  • Há 2h e 20min
Amor à Prova: Discussão acesa! Alice passa-se com Amália e diz-lhe as verdades - TVI
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Em «Amor à Prova»,  Amália (Ana Guiomar) insiste em saber se se passou alguma coisa entre Alice e Cris (José Condessa). Alice (Mafalda Marafusta) desvia o assunto e diz que não percebe porque Amália está tão indignada com o divórcio dos pais, quando sempre culpou a mãe por ter casado quando engravidou. Alice acha que os pais têm o direito de se divorciar, se não estão felizes. Tomás (João Jesus) aparece e pergunta se está tudo bem.

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