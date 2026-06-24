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Amor à Prova

Amor à Prova: Em direto, Sara expõe quem é a verdadeira Amália e arruína-a 

  • Há 1h e 58min
Amor à Prova: Em direto, Sara expõe quem é a verdadeira Amália e arruína-a  - TVI
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Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) começa um direto do telemóvel de Amália (Ana Guiomar) e promete revelar quem é a verdadeira beija-flora. Todos assistem ao direto que Sara faz do telemóvel de Amália. Sara conta que Amália foi a culpada pelo seu primeiro aborto e que Alice não abandonou a sua família como Amália disse. Sara garante que Alice é uma ótima mãe e que teve de sair de casa, porque Tomás a ameaçou. Sara prepara-se para contar porque Amália foi para casa de Tomás. David e Alice assistem ao direto de Sara a desmascarar Amália. Sara diz agora que Amália foi para casa de Tomás, para envenenar Nico contra a mãe e ajudar Tomás a ficar com a guarda do filho, enquanto ele drogava a mulher, para a prejudicar no processo. David e Alice ficam surpreendidos com a coragem e empatia de Sara. Vera e Tomás também assistem ao direto de Sara. Esta revela que Amália escondeu Afonso, para impedir que ele revelasse a fraude que fez no processo de adoção do neto. Sara conta que ele roubou o filho à sua filha, quando estava presa e deu-o a Tomás, porque é estéril. Tomás fica passado. Vera não quer Amália perto do seu filho.

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