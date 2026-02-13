Amor à Prova- Em fúria, Alice e Cris pedem justificações a Amália

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) explica que fez o vídeo durante o apagão porque estava genuinamente aflita, mas depois percebeu que há muita gente a passar pelo mesmo e quis mostrar-lhes que não estão sós. Alice (Mafalda Marafusta) e Cris (José Condessa)cacham que ela está a usar a doença de Nico (Salvador Biernat) para ganhar mais seguidores e Cris exige que Amália apague os vídeos. Alice dá os parabéns a Cris pelo casamento e ele fica desconfortável. Amália regista.