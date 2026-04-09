Amor à Prova: Furiosa, Alice confronta Tomás sobre acusação de sequestro

Em «Amor à Prova», Tomás (João Arrais) está a interrogar Olga quando Alice (Mafalda Marafusta) interrompe, assumindo a responsabilidade por ter pedido à empregada que levasse Nico ao parque para realizar o desejo do menino de andar no carro de Cris (José Condessa). Alice confronta Tomás, questionando como ele soube tão rapidamente que o filho não estava com ela e por que razão avançou com uma queixa de rapto.