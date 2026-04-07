Amor à Prova: Furioso, Carlos pede satisfações a Amália

Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) vem a correr pedir satisfações a Amália (Ana Guiomar), por estar a circular na internet que ela está grávida. Amália diz que teve de agir, pois David (Diogo Amaral) estava a insistir na inseminação artificial. Carlos não percebe porque Amália não inventa que não pode ter filhos e resolve o assunto de uma vez, mas ela diz que a gravidez a vai ajudar a conseguir os seguidores que quer.