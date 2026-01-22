Amor à Prova

Amor à Prova: Gesto de Alice deixa Domingos comovido

  • Há 3h e 13min
Amor à Prova: Gesto de Alice deixa Domingos comovido - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Domingos (João Lagarto) agradece a Alice (Mafalda Marafusta) por ter evitado envolver Cris (José Condessa) em mais um problema, pois está a custar-lhe muito saber que tem um filho e fingir que ele não existe. Domingos diz que é o pai de Cris e pede desculpa por São (Sofia Grillo) ter ido à clínica. Alice percebe de quem se trata e oferece-lhe um carrinho de Nico, para ter uma recordação dele. Domingos emociona-se.

Amor à Prova

02:52

Amor à Prova: Vanda finge ser fã de Amália e engana David

Amor à Prova
Ontem
01:31

Amor à Prova: Tomás faz um pedido secreto a Vítor

Amor à Prova
Ontem
01:06

Amor à Prova: Afonso irrita-se com David

Amor à Prova
Ontem
03:27

Amor à Prova- Amália lança o alerta: «Não se pode normalizar este tipo de comportamento»

Amor à Prova
Ontem

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem uma nova visão e lembra-se da queda do cruzeiro

Terra Forte
qui, 8 jan
1

Vem aí «Terra Forte»: Flor prepara regresso aos Açores e António teme reação de Rosinha

Terra Forte
Ontem
2

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

ter, 20 jan
3

Catarina Gouveia: veja como a filha da atriz e influenciadora está crescida e linda

30 jan 2024
4

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

22 fev 2025
5

David Carreira cumpre promessa e emociona ao abraçar alguém muito especial: «Estão preparados?»

qua, 21 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Flor prepara regresso aos Açores e António teme reação de Rosinha

Terra Forte
Ontem

Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida

Ontem

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Amor à Prova
Ontem

«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

qua, 21 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso preocupa Tomás e David

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

Ontem

Inês Herédia responde sem filtros e desmonta polémica sobre mulheres lésbicas

Festa é Festa
Ontem

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Amor à Prova
Ontem

Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida

Ontem

Madalena Aragão regressa a Portugal para uma noite histórica

Cacau
qua, 21 jan

«Para pedir desculpa aos vizinhos»: Sara Prata fala sobre noite 'agitada'

qua, 21 jan
Mais Fora do Ecrã