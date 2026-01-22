Amor à Prova: Gesto de Alice deixa Domingos comovido

Em «Amor à Prova», Domingos (João Lagarto) agradece a Alice (Mafalda Marafusta) por ter evitado envolver Cris (José Condessa) em mais um problema, pois está a custar-lhe muito saber que tem um filho e fingir que ele não existe. Domingos diz que é o pai de Cris e pede desculpa por São (Sofia Grillo) ter ido à clínica. Alice percebe de quem se trata e oferece-lhe um carrinho de Nico, para ter uma recordação dele. Domingos emociona-se.