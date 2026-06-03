Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) está revoltada, pois todos os vizinhos votaram a favor da venda das casas. Cris (José Condessa) chega e pergunta se Alice (Mafalda Marafusta) já chegou. Cris conta que esteve na clínica com Bruno (João Arrais), pois há a possibilidade dele ser o pai do bebé de Sara. São quer saber o que Alice vai lá fazer. Cris diz que querem contar toda a verdade a Nico.
Amor à Prova: «Hoje, vamos contar que eu sou o pai dele e que eu e a Alice estamos juntos»
- Ontem às 23:01