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Amor à Prova

Amor à Prova: «Hoje, vamos contar que eu sou o pai dele e que eu e a Alice estamos juntos»

  • Ontem às 23:01
Amor à Prova: «Hoje, vamos contar que eu sou o pai dele e que eu e a Alice estamos juntos» - TVI
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Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) está revoltada, pois todos os vizinhos votaram a favor da venda das casas. Cris (José Condessa) chega e pergunta se Alice (Mafalda Marafusta) já chegou. Cris conta que esteve na clínica com Bruno (João Arrais), pois há a possibilidade dele ser o pai do bebé de Sara. São quer saber o que Alice vai lá fazer. Cris diz que querem contar toda a verdade a Nico.

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Amor à Prova: Cris conta a Luz tudo sobre a sua relação com Alice

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Amor à Prova: São descai-se e diz a Nico que Cris é seu pai

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