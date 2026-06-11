Em «Amor à Prova», Vera (Helena Caldeira) chega a casa e pergunta a João se falou com David. João diz que ele não apareceu na clínica, nem atende o telemóvel e desconfia que tenha ido atrás de pistas sobre Vera. João pede a Vera para resolver aquela história rápido e pergunta-lhe o que Afonso lhe roubou. Vera beija João, para não ter de responder à pergunta e envolvem-se. João desconfia que aquilo aconteceu, só para Vera não responder à sua pergunta, mas volta a perguntar-lhe o que Afonso lhe roubou e Vera acaba por contar que Afonso lhe roubou o filho.
Amor à Prova: João e Vera envolvem-se fogosamente
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