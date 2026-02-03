Amor à Prova

Amor à Prova: Luz atira um copo de água a Vítor e ri-se na cara dele

  • Há 2h e 5min
Amor à Prova: Luz atira um copo de água a Vítor e ri-se na cara dele - TVI
Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) despede-se de Ana (Leonor Oliveira) e Vítor (Diogo Infante), satisfeito com o novo projeto. Luz (Alexandra Lencastre) chega alcoolizada e conta a Carlos que o casamento dela foi promovido a amizade, pelo chefão Vítor. Este fica muito constrangido e pede a Luz para ir tomar um duche e descansar. Ana dá um copo de água à mãe, mas ela atira-o à cara de Vítor. Carlos leva Luz dali. Luz diz que o seu casamento está à beira do precipício. Carlos afirma que não há relações sem crises e até Amália (Ana Guiomar), que é a guru das relações, está com problemas. Luz queixa-se que Vítor passa a vida na construtora e até faz plantas com a secretária. Carlos regista. Amália diz que ela vai entrar em arquitetura e estranha que tenha dinheiro para isso.

