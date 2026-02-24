Amor à Prova

Amor à Prova: «Não sei se quero sair de um sítio de angústia para me enfiar noutro»

  • Há 2h e 0min
Amor à Prova: «Não sei se quero sair de um sítio de angústia para me enfiar noutro» - TVI
Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) ficou desconcertada com a proposta da inseminação artificial e diz que precisa de tempo para assimilar. Amália tenta sair dali e pergunta o que aconteceu para David (Diogo Amaral) mudar de ideias sobre tentarem ter o bebé sem pressões. David diz que a conversa com Luz (Alexandra Lencastre), o fez pensar naquela possibilidade. Amália não acha que seja a melhor opção.

