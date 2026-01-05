Amor à Prova- Nelson afasta Cris: «Estás suspenso»

Em «Amor à Prova», Nelson (Fernando Rodrigues) está aflito com o que pode acontecer à oficina, depois do acidente que aconteceu no kartódromo. Cris (José Condessa) garante que não teve culpa de nada e que fez o seu trabalho bem feito, mas Nelson sabe que a família do miúdo não vai facilitar e acha melhor Cris ficar suspenso, até se perceber o que realmente aconteceu. Bruno (João Arrais) tenta desdramatizar e dá-lhe um flyer de uma corrida de carros. Diz-lhe que agora tem tempo para participar, mas Cris afirma que não tem dinheiro e vai embora chateado.