Amor à Prova- Nelson desiste de viajar com Luz à última da hora?

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) agradece a Sara (Joana de Verona) por ter tratado de tudo na clínica. Ela lembra que Cris fez o mesmo, quando a mãe dela morreu. Sara gostava de Domingos (João Lagarto) como um pai e gostava de o ver com o seu filho ao colo. Nelson promete apoiar São (Sofia Grillo), tal como ela fez com ele. Nelson recebe uma chamada de Luz e São lembra-se que ele ia viajar hoje. Luz não consegue falar com Nelson. Inácia traz as malas de viagem e diz que o táxi já chegou. Inácia pergunta a Luz se vai viajar sem Nelson.