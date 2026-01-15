Amor à Prova- Nico e Cris deixam a família boquiaberta: «É o meu convidado»

Em «Amor à Prova», estão todos maravilhados com os tacos que Ana (Leonor Oliveira) preparou. Vítor (Diogo Infante) acabou de chegar e diz que cheira muito bem. Tocam à campainha e Tomás (João Jesus) acha que só pode ser Afonso (Guilherme Filipe), mas David (Diogo Amaral) diz que não o convidou. Nico (Salvador Biernat) diz que deve ser o convidado dele. Ana vai abrir e regressa com Cris (José Condessa). Ficam todos constrangidos. Nico corre para abraçar Cris.