Amor à Prova

Amor à Prova- Nico não está bem: «Não tenho boas notícias»

  • Ontem às 23:04
Amor à Prova- Nico não está bem: «Não tenho boas notícias» - TVI
Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) e Luz (Alexandra Lencastre) estão ansiosas à espera de notícias. Amália quer ir falar com David (Diogo Amaral), mas Luz (Alexandra Lencastre) diz-lhe que tem de esperar. Afonso e Vítor chegam e perguntam se há novidades sobre o neto. Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás (João Jesus) estão em frente a David, ansiosos por saber notícias do filho. David diz que as notícias não são as melhores e eles desesperam.

