Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás (João Jesus) estão debruçados sobre a cama de Nico (Salvador Biernart), preocupados com o que São (Sofia Grillo) lhe terá dito. Nico revela que ela só disse que era mãe de Cris e pergunta aos pais se não sabiam. Eles disfarçam e dizem que já sabiam sim. Alice recorda que até já a tinham visto na clínica. Nico diz que ela disse uma coisa estranha e os pais voltam a ficar preocupados.
Amor à Prova: Nico revela tudo que São lhe disse
- Há 2h e 14min