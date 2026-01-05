Amor à Prova

Amor à Prova: Nico sofre um acidente enquanto festeja o seu aniversário

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 35min
Amor à Prova: Nico sofre um acidente enquanto festeja o seu aniversário - TVI
Em «Amor à Prova», todos cantam os parabéns a Nico (Salvador Biernat), que está em êxtase com a sua festa de anos e com o presente que o pai lhe prometeu. Nico contempla os karts, ansioso para correr. Alice (Mafalda Marafusta) e Amália (Ana Guiomar) pedem-lhe para ter cuidado. Vítor (Diogo Infante), Tomás (João jesus) e Nico correm com os karts, quando Nico bate numa lateral e desmaia. Todos correm e ficam em pânico ao ver que está desmaiado. Tomás pede para chamarem uma ambulância.

