Amor à Prova

Amor à Prova: Nico tem alta e mal consegue conter o entusiasmo

  • Há 1h e 17min
Amor à Prova: Nico tem alta e mal consegue conter o entusiasmo - TVI
Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) ajuda Nico (Salvador Biernat) a vestir-se, para irem embora para casa. Ele está muito entusiasmado por voltar para casa e para a escola. Os pais dizem-lhe que para a escola ainda não pode voltar. Nico fica triste, mas aceita rápido. Alice recebe uma SMS e vai ter com Luz, perguntando-lhe o que se passou. Luz está com cara de choro e diz que Vítor pediu o divórcio. Alice fica em choque.

Amor à Prova

03:24

Amor à Prova: Lavado em lágrimas, Cris toma a decisão mais difícil da sua vida

Amor à Prova
Ontem
01:59

Amor à Prova: Após ter alta, Nico regressa ao kartódromo mais feliz que nunca

Amor à Prova
Ontem
00:54

Amor à Prova: À distância, São e Cris emocionam-se ao ver Nico ter alta

Amor à Prova
Ontem

«A fazer das suas…»: Ana Guiomar prepara fãs para nova temporada de «Amor à Prova»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Amor à Prova»: Vítor revela que quer contar a Luz sobre a traição

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente

Amor à Prova
Ontem
