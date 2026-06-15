Amor à Prova: No frente-a-frente com Cris, Vera fica em pânico ao saber que Nico é o seu filho

Em «Amor à Prova», Vera (Helena Caldeira) chega muito tensa e pergunta a Bruno (João Arrais) se João (Carlos Félix) já chegou. Bruno diz que não, mas está ali outra pessoa para falar com ela. Cris cumprimenta-a e pergunta-lhe se teve um filho dele. Vera não consegue responder. Cris insiste e ela diz que sim e tenta explicar o que aconteceu e pergunta se o filho deles é Nico. Cris afirma que sim.