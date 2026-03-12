Amor à Prova- «O Nico vai ter de lidar com muita coisa dura na vida, ser adotado é só uma delas»

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás (João Jesus) não chegam a um consenso sobre contar a verdade a Nico (Salvador Biernat). Alice reconhece que está muita coisa a acontecer, mas mentir ao filho sobre uma coisa tão importante também não é solução. Alice desconfia que Afonso (Guilherme Filipe) tenha inventado a história do telemóvel, para a impedir de contar a verdade. Alice pega nas suas coisas para ir dormir com o filho.