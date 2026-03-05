Amor à Prova

Amor à Prova: O presente de Domingos para Cris e Sara que deixou todos de boca aberta

  • Ontem às 23:03
Amor à Prova: O presente de Domingos para Cris e Sara que deixou todos de boca aberta - TVI
Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) percebe que São (Sofia Grillo) não pensa como ela. São diz que só quer o melhor para André (Lucas Dutra) e para o neto. Melanie (Beatriz Costa) lembra que o acordo era ficarem longe de Nico (Salvador Biernat). Cris passa-se e manda todos calarem-se. Lembra que estão ali para ouvir o anúncio de Domingos (João Lagarto). Este mostra as alianças que comprou e todos fica surpreendidos.

