Amor à Prova

Amor à Prova: O primeiro beijo de Cris e Alice é marcado por um momento tenso

  • Ontem às 23:04
Amor à Prova: O primeiro beijo de Cris e Alice é marcado por um momento tenso - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) já está a fazer a recolha de medula e tenta aligeirar a tensão que sente. Alice (Mafalda Marafusta) aparece e diz que não foi capaz de respeitar o pedido dele, pois precisa de lhe agradecer e quer que seja Cris a entregar o carrinho a Nico (Salvador Biernat), para se poderem despedir. Alice dá-lhe um beijo na cara, mas os seus lábios acabam por se tocar e a luz vai abaixo.  

Amor à Prova

01:05

Amor à Prova- Amália salva Afonso, mas ele confunde-a com Vera

Amor à Prova
Ontem
03:10

Amor à Prova- Domingos conhece Vítor e fica emocionado com o que ele lhe mostra

Amor à Prova
Ontem
00:25

Amor à Prova: Afonso está desaparecido, mas há alguém que pode salva-lo

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Amor à Prova
Ontem
02:18

Amor à Prova: David só vê uma forma de Afonso não correr perigo

Amor à Prova
qui, 5 fev
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Amor à Prova
Ontem
1

Vem aí em «Amor à Prova»: O beijo proibido entre Alice e Cris

Amor à Prova
qua, 4 fev
2

O casamento deles 'fez correr muita tinta', hoje esperam um filho

A Protegida
qua, 4 fev
3

Palmeiras, mar azul e cheirinho a férias: o refúgio paradisíaco de Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio... em Portugal!

A Protegida
1 jul 2025
4

Vem aí em «Terra Forte»: Armando volta à casa de Babi e nem imagina o motivo

Terra Forte
qui, 5 fev
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Terra Forte
7 nov 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto

Terra Forte
Ontem

Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»

Ontem

Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»

qui, 5 fev

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

qui, 5 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Francisca Cerqueira Gomes muda de nome nas redes sociais e explica: «Este é o meu nome real»

Ontem

Helena Costa faz confissão inesperada: «Não estava preparada»

Ontem

Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»

Ontem

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

qui, 5 fev

Ator de Morangos com Açúcar é confundido com Diogo Costa, jogador do F.C. Porto: «Deve ser por causa...»

qui, 5 fev

Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»

qui, 5 fev
Mais Fora do Ecrã