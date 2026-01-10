Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) fala com Amália (Ana Guiomar) ao telemóvel e diz-lhe que Nico (Salvador Biernat) desapareceu. Ela fica confusa e preocupada ao saber do desaparecimento de Nico que questiona se já falaram com as mães dos amigos dele. Alice (Mafalda Marafusta) liga à mãe e pergunta-lhe se sabe de Nico. Olga diz que falou com os vizinhos e ninguém o viu. Alice pede à mãe para a avisar, caso Nico apareça em sua casa. Tomás fica pensativo e pergunta a Alice se Cris tem a morada deles. Alice acha absurdo que Cris (José Condessa) tenha feito alguma coisa, mas Tomás diz que não o conhecem e não sabem do que ele é capaz. Tomás sai para procurar o filho e pede a Alice para ligar para todos os pais.
Amor à Prova- Pânico!: «O Nico desapareceu»
- Há 2h e 50min