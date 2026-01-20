Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) pede desculpa por aparecer tão cedo, mas está preocupado com Cris (José Condessa) e pede a Bruno (João Arrais) para conversar com ele e pôr-lhe algum juízo na cabeça. André acha que Cris está ficar apanhadinho por Alice e nem está a notar. Bruno pensa logo em Sara (Joana de Verona). Melanie (Beatriz Costa) sai do banho e André fica muito tímido. Bruno dá conselhos a André para conquistar Melanie.
Amor à Prova: Preocupado com Cris, André lança o alerta a Bruno
- Há 2h e 20min