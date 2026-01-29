Amor à Prova: Relação de Cris e Sara está por um fio, após discussão grave 

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) discute com Sara (Joana de Verona) por lhe ter mentido sobre o estado de Nico (Salvador Biernat). Cris acha inaceitável que Nico tenha tido uma convulsão e Sara lhe tenha dito que estava tudo bem. Ela diz-lhe que não ia resolver nada e relembra-o de que o combinado era ficar longe dele. Sara não aguenta ver a cumplicidade crescente entre Cris e Alice (Mafalda Marafusta) e chora.