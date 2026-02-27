Amor à Prova- São confronta Alice sobre o que sente por Cris: «Minta ao seu marido»

Em «Amor à Prova», Nelson (Fernando Rodrigues) contou a São (Sofia Grillo) sobre o estado de saúde de Nico (Salvador Biernat) e levou-a à clínica para que pudesse ver o neto. Nelson pede-lhe para ter cuidado, para não ser vista. São agradece-lhe por aquilo e diz que é muito melhor do que flores ou pastéis de nata. São dirige-se para o quarto de Nico (Salvador Biernat), mas Alice (Mafalda Marafusta) está por ali e vê-a. São diz que já sabe do estado de Nico e precisa vê-lo. Alice comove-se por São gostar tanto de Nico, mas acha melhor ela não entrar, pois Tomás ia passar-se. São explode e acusa Sara de fingir que não vê a falta de entusiasmo de Cris com o casamento e Alice de fingir que não gosta de Cris.