Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Amor à Prova: São defende batalha judicial enquanto Cris receia ferir emocionalmente Nico

  • Há 2h e 31min
Amor à Prova: São defende batalha judicial enquanto Cris receia ferir emocionalmente Nico - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) partilha com a mãe as opções que têm. São acha que Cris deve impugnar a adoção e lutar pelo filho. Cris teme que isso seja muito violento para Nico (Salvador Biernat), mas São (Sofia Grillo) acha que ele vai reagir bem, pois podem ter menos dinheiro, mas têm muito mais amor para lhe dar. Cris está ansioso para saber como Nico reagiu ao saber que é adotado.

Amor à Prova

03:02

Amor à Prova: David desconfia e decide ir à consulta médica com Amália

Amor à Prova
Ontem
00:33

Amor à Prova: Nico reage à revelação da adoção e prepara-se para fazer a sua pergunta mais importante

Amor à Prova
Ontem

Ana Guiomar surpreende com look arrojado, mas foi este detalhe que deixou os fãs ao rubro

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera é levada pela polícia

Amor à Prova
Ontem

Cresceram juntos, conquistaram a televisão e hoje são inseparáveis

Amor à Prova
dom, 17 mai

Exclusivo «Amor à Prova»: Alice pede o divórcio

Amor à Prova
dom, 17 mai
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

João Lagarto, Domingos de «Amor à Prova», é pai de um famoso ator

sáb, 16 mai
1

Está à procura do vestido de noiva ideal? Inspire-se neste de Benedita Pereira em «Terra Forte»

Terra Forte
qui, 30 abr
2

Estreia hoje: o que esperar da 2ª temporada de «Terra Forte»?

Terra Forte
Ontem
3

Exclusivo «Terra Forte»: António aparece e deixa Flor em choque

Terra Forte
dom, 17 mai
4

Vem aí em «Terra Forte»: Prestes a dar o nó, Flor abandona Sammy no altar?

Terra Forte
Ontem
5

“Preenche a pele em uma hora”: está mais barato o creme que devolve 10 anos ao nosso rosto

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera é levada pela polícia

Amor à Prova
Ontem

João Lagarto, Domingos de «Amor à Prova», é pai de um famoso ator

sáb, 16 mai

Cresceram juntos, conquistaram a televisão e hoje são inseparáveis

Amor à Prova
dom, 17 mai

«Uma verdadeira princesa»: esta mulher linda está a dar cartas no mundo da televisão

Festa é Festa
dom, 17 mai

Exclusivo «Terra Forte»: António aparece e deixa Flor em choque

Terra Forte
dom, 17 mai

“A Madrasta” estreia em breve na TVI

qua, 13 mai
FORA DO ECRÃ

Rita Pereira faz desabafo duro sobre privação de sono: “Só quem passa entende”

Terra Forte
Ontem

Rita Patrocínio vive dias desafiantes e explica o motivo: «Mais desaparecida por aqui»

Ontem

Apresentadora famosa lança alerta sobre a educação dos filhos: «Serão bons maridos, pais e cidadãos íntegros»

Ontem

Ana Guiomar surpreende com look arrojado, mas foi este detalhe que deixou os fãs ao rubro

Amor à Prova
Ontem

Rita Pereira recebe centenas de mensagens sobre «Terra Forte»: «Das melhores interpretações de sempre»

Terra Forte
Ontem

Companheiro de Rita Pereira surpreende com marca para a vida: «Para os meus dois filhos»

Ontem
Mais Fora do Ecrã