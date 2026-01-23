Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) está de volta do vestido de noiva de Sara (Joana de Verona) e Bruno (João Arrais) não fica indiferente. São nota e acha que ele está assim porque vai perder o seu companheiro de farra. Bruno fica aliviado por ela não perceber o verdadeiro motivo. São compara-o a Nelson (Fernando Rodrigues) e revela que ele lhe arrastou a asa. Bruno volta a ficar tenso com as semelhanças da história, mas disfarça.
Amor à Prova: São está em alerta: «Acusa-me de sabotar o casamento dela»
- Há 3h e 58min