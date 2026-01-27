Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) fica passada por São (Sofia Grillo) estar de novo na clínica. São diz que agora que Tomás (João Jesus) sabe dos problemas de Cris (José Condessa) com a polícia, vai fazer de tudo para os afastar da vida deles, por isso esta pode ser a única oportunidade de ver o neto. São promete apoiar ao máximo o casamento de Sara e Cris, se Sara a deixar ver o neto. Sara acompanha São ao quarto de Nico (Salvador Biernat) e permite que ela o veja durante 5 minutos. Uma empregada de limpeza entra no quarto e elas ficam à espera que saia.
Amor à Prova: São faz chantagem com Sara para conseguir visitar Nico
- Há 2h e 36min