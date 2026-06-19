Amor à Prova:  São revela que o amor da sua vida morreu e deixa todos em choque

São (Sofia Grilo) diz que o amor da sua vida morreu e todos se abraçam, consternados. Alice (Mafalda Marafusta) conta a David (Diogo Amaral) que confrontou Amália (Ana Guiomar) e ela não negou que estava com Tomás (João Jesus) . David nem quer imaginar o que Alice está a sentir, pois sempre esteve lá para a irmã e guardou segredo sobre o motivo que a fez perder o bebé. Alice acha que Amália estar com Tomás vai dificultar as contas pela guarda de Nico (Salavador Biernat). David pergunta-lhe o que está a pensar fazer.