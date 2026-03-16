Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) dá entrada na clínica, inconsciente e com ferimentos na cabeça. Cris (José Condessa) pede aos médicos para a salvarem. David (Diogo Amaral) inteira-se do que aconteceu e fica confuso ao perceber que Afonso também esteve envolvido no acidente. Cris diz que trouxe Afonso (Guilherme Filipe), mas que ele está desorientado. David pergunta a Afonso o que aconteceu e quem é a tal Vera. Alice (Mafalda Marafusta) chega com Nico (Salvador Biernat) e este corre para abraçar o avô. Alice nota alguma tensão e pergunta o que aconteceu. David pede-lhe para avisar Tomás que Afonso está ali e diz por alto que Sara sofreu um acidente. Alice fica em choque.
Amor à Prova: Sara dá entrada nas urgências em estado crítico
- Há 2h e 19min