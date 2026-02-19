Em «Amor à Prova», Melanie (Beatriz Costa) conta a Sara (Joana de Verona) que viu uma vaga de emprego e lembrou-se de André (Lucas Dutra). Confessa que estava cheia de saudades dele e não sabe mais o que fazer, para ele perceber que gosta dele. Sara diz que deixou ao critério de Cris, convidar Nico para o casamento. Sara continua a estranhar a atitude de Bruno(João Arrais) e Melanie aconselha-a a confrontá-lo. Sara segue o conselho de Melanie e confronta Bruno por não querer que ela se case. Sara pergunta-lhe se tem algum motivo. Bruno fica "encostado à parede".
Amor à Prova: Sara deixa Bruno «encostado à parede» ao pedir explicações
- Há 3h e 57min