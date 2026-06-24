Em «Amor à Prova», David está com uma bebé ao colo, a quem chama de filha. Percebemos que é a filha de Sara, e que David e Sara estão juntos. Sara faz uma videochamada com o pai e mostra-lhe a neta. David pergunta a Luz e Nelson quando voltam a Portugal. Bruno chega para vir buscar a filha. Sara faz todas as recomendações e David entrega-lhe uns phones anti-som. Nelson e Luz estão de férias e fazem uma videochamada com Sara, para verem a bebé. Luz diz que está só a fechar uns contratos e não tarda muito vão a Portugal. Nelson pergunta a David se está a tratar bem de Sara e da sua netinha. Luz fica em choque ao ver Amália ali.
Amor à Prova: Sara e David namoram, e o pai da bebé é Bruno
- Há 1h e 32min