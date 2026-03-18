Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) quer saber se é com Sara (Joana de Verona) que Cris (José Condessa) quer ficar para sempre. Cris faz um balanço das suas relações e diz que com Sara foi diferente, mas quando Nico (Salvador Biernat) apareceu, as coisas mudaram. Bruno pergunta se foi só Nico ou também Alice. Bruno revela que Sara já sabe que ele é apaixonado por ela. São liga a Cris e ele fica em choque com o que ouve. São diz que foi um grande susto, mas Sara não vai ficar paraplégica. Cris respira de alívio e dá a notícia a Bruno, que quase chora. Nelson ainda vem a tremer, mas muito aliviado com o resultado. Ele diz que Sara vai ficar em observação, mas mandou-o embora e deu-lhe ordens para preparar o casamento.
Amor à Prova: Sara não vai ficar paraplégica
- Há 1h e 46min