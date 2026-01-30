Amor à Prova- Sara quer saber: «Achas que o Cris está a querer alguma coisa com a Alice?»

Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) pede a Melanie (Beatriz Costa) para procurar os documentos e ajudar Cris (José Condessa) com o depoimento. Sara (Joana de Verona) traz vinho para esquecer o dia difícil que teve. Melanie vê uma chamada de Vítor (Diogo Infante) para Simone (Susana Arrais). Bruno acha que Sara ainda não sabe que Alice foi a casa de Cris, mas ela já sabe. Sara pergunta a Bruno se acha que Cris está interessado em Alice e ele fica tenso.
