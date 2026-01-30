Amor à Prova

Amor à Prova- Sara quer saber: «Achas que o Cris está a querer alguma coisa com a Alice?»

  • Há 2h e 44min
Amor à Prova- Sara quer saber: «Achas que o Cris está a querer alguma coisa com a Alice?» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) pede a Melanie (Beatriz Costa) para procurar os documentos e ajudar Cris (José Condessa) com o depoimento. Sara (Joana de Verona) traz vinho para esquecer o dia difícil que teve. Melanie vê uma chamada de Vítor (Diogo Infante) para Simone (Susana Arrais). Bruno acha que Sara ainda não sabe que Alice foi a casa de Cris, mas ela já sabe. Sara pergunta a Bruno se acha que Cris está interessado em Alice e ele fica tenso.

Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: David ameaça Carlos

Amor à Prova
Hoje
01:21

Amor à Prova: Emprego de Sara está em risco

Amor à Prova
Ontem
00:49

Amor à Prova: Tomás recebe uma chamada misteriosa

Amor à Prova
Ontem
01:27

Amor à Prova: Domingos deixa São em aflição

Amor à Prova
Ontem
03:38

Amor à Prova: Sara não está nada bem e dorme fora de casa

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

qua, 28 jan
1

Comovente: filha de Rita Salema casa-se e há um detalhe que está a chamar a atenção

Festa é Festa
7 jul 2025
2

Quem é o namorado de André Cabral, o ex-cunhado de Maria Sampaio? Surpreenda-se

dom, 25 jan
3

André Cabral e Miguel Freire Gameiro

sex, 23 jan
4

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima humilha Flor à frente de toda a família

Terra Forte
ter, 27 jan
5

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?

Amor à Prova
Ontem

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Ontem

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

qua, 28 jan

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

qui, 29 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

«A ter um déjà vu»: Agir lança novidade ao lado de alguém especial e deixa fãs ao rubro

Ontem

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Ontem

“O melhor ainda está para vir”: Lourenço Ortigão anuncia novo capítulo da sua vida

A Fazenda
qui, 29 jan

«Nunca mais»: Matilde Reymão chega ao seu limite e faz denuncia nas redes sociais

qui, 29 jan

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

qui, 29 jan

«A melhor escolha da nossa vida»: A decisão de Madalena Aragão e João Neves que os vai unir para sempre

A Fazenda
qua, 28 jan
Mais Fora do Ecrã