Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) chega da rua e pergunta como estão as coisas por ali. Carlos (Rodrigo Trindade) está muito nervoso e responde torto. Vítor desvaloriza, pois acha que ele está assim por não conseguir falar com a mãe. Simone (Susana Arrais) pergunta como está Nico e Vítor diz que o apagão não vai afetar o transplante. Vítor chama Simone para fazerem um ponto da situação. Simone entrega alguns relatórios a Vítor, mas ele diz que só queria estar com ela. Vítor diz que se sentiu impotente na clínica e percebeu que se Simone estivesse com ele, tudo seria diferente. Vítor está confiante de que o transplante vai correr bem e vão poder seguir a sua vida juntos. Simone acha que hoje não é o dia ideal para fazer planos.
Amor à Prova- Simone está com medo: «É como se fosse um sinal que não vai ser simples assumirmos»
- Há 3h e 17min