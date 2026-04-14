Amor à Prova- Todos ficam a saber no que Sara está envolvida

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) e Domingos (João Lagarto) estranham que Sara (Joana de Verona) e Cris (José Condessa) estejam há tanto tempo a conversar. Nelson (Fernando Rodrigues) aparece e diz que afinal decidiu vir jantar. Sara e Cris vêm a discutir e ele decide expor o tema da discussão. São e Domingos ficam indignados ao saber que Sara ajudou Tomás a fazer com que Cris fosse preso. Domingos percebe que Nelson já devia saber.