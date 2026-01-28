Amor à Prova: Tomás apanha São a sair do quarto de Nico

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) continua a tentar ganhar tempo, mas Tomás (João Jesus) diz-lhe que não têm nada para falar, sem ser sobre Nico (Salvador Biernat). São (Sofia Grillo) sai do quarto de Nico e grita por ajuda. Tomás pergunta quem é aquela mulher, mas não tem tempo a perder e vai ver como está o filho. Sara pede a São para desaparecer. Tomás fica aflito ao ver o filho ter uma convulsão. Sara pede a Tomás para se afastar e coloca Nico em posição de segurança. Tomás liga a David para vir ajudar Nico. Sem querer dá um pontapé no carrinho tricotado, mas não presta grande atenção.