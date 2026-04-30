Amor à Prova- Tomás avisa Vítor: «Acho que devia fazer o mesmo»

Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) vai ter com Tomás (João Jesus) e pergunta-lhe que diferença faz de quem ele é amigo. Tomás relembra que combinaram ficar longe da família de Cris (José Condessa). Vítor explica que quando conheceu Domingos (João Lagarto) , nem sabia quem ele era. Tomás sabe que Domingos (João Lagarto) teve em sua casa e pede a Vítor para não destruir a sua família. Vítor diz-lhe que ele faz isso muito bem sozinho.