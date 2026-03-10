Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás (João Jesus) estão ansiosos com a alta de Nico (Salvador Biernat). Tomás pergunta a Alice se tem a certeza de que o melhor é contar a verdade a Nico. Tomás lembra que ele ainda não está curado e essa revelação pode mexer com o estado emocional dele e ter repercussões na doença. Tomás pergunta a Alice se está preparada para lidar com essa culpa.
Amor à Prova- Tomás chantageia Alice: «Se o Nico regredir, vais saber lidar com essa culpa?»
- Há 3h e 6min