Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Amor à Prova- Tomás chantageia Alice: «Se o Nico regredir, vais saber lidar com essa culpa?»

  • Há 3h e 6min
Amor à Prova- Tomás chantageia Alice: «Se o Nico regredir, vais saber lidar com essa culpa?» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás (João Jesus) estão ansiosos com a alta de Nico (Salvador Biernat). Tomás pergunta a Alice se tem a certeza de que o melhor é contar a verdade a Nico. Tomás lembra que ele ainda não está curado e essa revelação pode mexer com o estado emocional dele e ter repercussões na doença. Tomás pergunta a Alice se está preparada para lidar com essa culpa.

Amor à Prova

01:05

Amor à Prova: Casamento arruinado? Cris vê Sara com vestido de noiva antes do casamento

Amor à Prova
Ontem
02:45

Amor à Prova: Simone recebe presente, mas o momento torna-se constrangedor

Amor à Prova
Ontem
03:41

Amor à Prova: As tão aguardadas notícias sobre o estado de saúde de Nico

Amor à Prova
Ontem
01:48

Amor à Prova: A emocionante reação de Cris à alta de Nico

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Amor à prova»: Tomás empurra Alice e ela acaba em lágrimas

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva

Terra Forte
seg, 9 mar
1

Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI

Terra Forte
11 set 2025
2

Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador

Terra Forte
seg, 9 mar
3

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando

Terra Forte
qua, 28 jan
4

«Maior prova de amor»: Diogo Amaral comete loucura por Jéssica Athayde

Ontem
5

Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting

A Fazenda
19 mai 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge de Marcus pela floresta

Terra Forte
Ontem

Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália

Amor à Prova
Ontem

«Um sonho tornado realidade»: Helena Isabel realiza um dos seus maiores desejos

Ontem

Vem aí «Amor à prova»: Tomás empurra Alice e ela acaba em lágrimas

Amor à Prova
Ontem

“Isto é real?”: Vídeo de Matilde Breyner está a chocar o país

Ontem
FORA DO ECRÃ

«Um sonho tornado realidade»: Helena Isabel realiza um dos seus maiores desejos

Ontem

“Isto é real?”: Vídeo de Matilde Breyner está a chocar o país

Ontem

“Fico passada!”: Benedita Pereira faz revelação sobre o seu passado

Terra Forte
Ontem

Matilde Breyner partilha momento hilariante e reação de Cristina Ferreira destaca-se

Ontem

«Não sei onde estás...»: Atriz famosa vive dor profunda e larga todas as emoções em carta pública

Ontem

«Já não vivemos nos tempos da censura»: José Raposo denuncia ameaça e deixa alerta

Ontem
Mais Fora do Ecrã