Amor à Prova: Tomás faz a derradeira chantagem ao... pai de Cris

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) está chateado pelos pais terem andado em conversas secretas com Nico (Salvador Biernat) e Tomás (João Jesus). Domingos (João Lagarto) afirma que não o podem importunar com tudo, pois Cris tem mais com que se preocupar. Domingos recebe uma chamada de Tomás e mostra a Cris quem lhe está a ligar. Cris percebe que Nico ainda não sabe que foi adotado. Tomás avisa Domingos para manter a família longe de Nico (Salvador Biernat), ou Sara será despedida.