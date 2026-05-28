Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Amor à Prova- Tomás jura vingança: «Se eles querem tirar-me o Nico, não imaginam do que sou capaz»

  • Há 1h e 23min
Amor à Prova- Tomás jura vingança: «Se eles querem tirar-me o Nico, não imaginam do que sou capaz» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) volta a ouvir a conversa de André (Lucas Dutra) e Ana (Leonor Oliveira) e está muito furioso por Alice (Mafalda Marafusta) lhe ter mentido. Amália (Ana Guiomar) também está muito desiludida com David (Diogo Amaral). Tomás diz que vai usar todas as armas, mas não o vão separar de Nico (Salvador Biernat). Tomás acha que alguém da família está a ajudar Alice. Amália tem um palpite.

Amor à Prova

Jessica Athayde abre o coração e revela luta: «É um impedimento na minha vida»

Amor à Prova
Hoje
04:25

Amor à Prova: Sara apanha Bruno e Melanie em flagrante

Amor à Prova
Ontem
03:13

Amor à Prova- Luz apanha Nelson desprevenido: «Há quanto tempo não…?»

Amor à Prova
Ontem
01:12

Amor à Prova: Sara fica em choque com resultado das análises

Amor à Prova
Ontem
02:11

Amor à Prova: Clima aquece entre Bruno e Melanie

Amor à Prova
Ontem

Após confirmação do namoro, João Jesus reage a publicação de Sofia Ribeiro. E, há um detalhe

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida

ter, 26 mai
1

Lembra-se de Matilde Breyner e Tiago Felizardo nos "Morangos com Açúcar"? Veja como eles eram!

23 jul 2024
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara diz ter a certeza que o pai do seu bebé é...

Amor à Prova
Ontem
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
seg, 2 mar
4

«Isto tem vindo a piorar»: Concerto de Bad Bunny leva Jessica Athayde a falar sobre saúde mental

Amor à Prova
qua, 27 mai
5

«Que assustador»: ex-atriz dá entrada nas urgências e deixa alerta sobre estado de saúde

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara diz ter a certeza que o pai do seu bebé é...

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus tenta matar Babi e Vini?

Terra Forte
Ontem

Rita Pereira esteve na 'casita' de Bad Bunny e há imagens

Terra Forte
Ontem

Sammy ou António? Fãs de «Terra Forte» manifestam-se em massa sobre o futuro de Flor

Terra Forte
Ontem

Bonita e elegante: Aos 74 anos, Helena Isabel surpreende ao desfilar para Fátima Lopes

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Luz e Nelson torna-se evidente

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Jessica Athayde abre o coração e revela luta: «É um impedimento na minha vida»

Amor à Prova
Hoje

«Terapia para mães desesperadas!»: Fernanda Serrano transforma concerto de Bad Bunny numa 'festa' em casa

A Protegida
Ontem

Sammy ou António? Fãs de «Terra Forte» manifestam-se em massa sobre o futuro de Flor

Terra Forte
Ontem

Após confirmação do namoro, João Jesus reage a publicação de Sofia Ribeiro. E, há um detalhe

Amor à Prova
Ontem

«Que assustador»: ex-atriz dá entrada nas urgências e deixa alerta sobre estado de saúde

Ontem

«Os meus netos têm vergonha»: Carla Andrino prova que é uma avó divertida em video hilariante

Ontem
Mais Fora do Ecrã